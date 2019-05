Il patrimonio di famiglia e d’impresa nel passaggio generazionale: domani 29 maggio convegno alla Fideuram

Il passaggio generazionale è senz’altro il momento più delicato nella vita di un’impresa: e il modo in cui viene portato a termine può essere decisivo per le opportunità di crescita o, al contrario, per il rischio di involuzione di un organismo aziendale. Numerose, e complesse, sono le implicazioni – anche psicologiche – di un simile passaggio. Di qui la necessità di affrontare in modo consapevole, e con gli strumenti adeguati, la transizione, la cui sottovalutazione ha causato, in passato la dolorosa dispersione di ingenti patrimoni.

“Passaggio generazionale, come proteggere il patrimonio personale e aziendale” è appunto il tema del convegno che si svolge domani, mercoledì 29 maggio, a partire dalle ore 17, a Napoli nella sede di Fideuram a Palazzo Nunziante in via Domenico Morelli.

Nel corso dell’incontro, è scritto in una nota diffusa dall’istituto, “saranno affrontati i profili finanziari, civilistici e fiscali del trasferimento di un patrimonio da una generazione all’altra. Aspetti che saranno approfonditi grazie alla sinergia tra la private banker di Fideuram Amelia Scassillo, lo studio di consulenza Sica & Partners e lo studio legale milanese Giovannelli e Associati”.

L’evoluzione del ruolo da consulente finanziario a guida per il cliente nella gestione del trasferimento della ricchezza è il tema che verrà analizzato dalla dottoressa Amelia Scassillo.

Gli strumenti giuridici e i risvolti civilistici e fiscali, invece, saranno affrontati dal dottore commercialista Eugenio Romita (Studio Giovannelli e Associati) e dal notaio Ubaldo La Porta di Milano.

L’incontro sarà introdotto da Giuseppe Magliulo, Divisional Manager Fideuram e moderato dal dottor Vincenzo Sica.