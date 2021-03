Patrimonio Unesco, Petrillo: Riconoscimento a rischio per il centro storico di Napoli

“È da tempo che dal centro storico di Napoli emergono una moltitudine di criticità e per questo rischia di essere inserito tra i siti materiali a rischio. L’inserimento in quella lista rappresenta l’anticamera per la perdita del riconoscimento come patrimonio Unesco e quindi c’è bisogno di grande attenzione su questa situazione”. Lo dice al programma La Radiazza il neo eletto vicepresidente dell’organo di esperti mondiali della Convenzione Unesco sul patrimonio culturale immateriale per il ciclo 2021-2022, Pier Luigi Petrillo. “Le criticità del centro storico – commentano il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ed il conduttore radiofonico Gianni Simioli – le denunciamo da tempo, questo è ben noto come lo sono i problemi legati alla parte antica della città, le cronache più o meno recenti attestano quella che è l’evidenza dei fatti. Se non ci si decide a programmare una serie di interventi atti a mettere in sicurezza e restaurare gli edifici, le strutture ed i monumenti del centro storico si rischia di perdere il riconoscimento Unesco ma anche il nostro patrimonio storico, senza contare che a rischio è anche l’incolumità della cittadinanza”.