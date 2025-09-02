Patrizia Carrarini in Cdp Venture Capital come direttore Corporate Affairs

da
ildenaro.it
-
32
In foto Patrizia Carrarini (fonte X)

Patrizia Carrarini è nominata Corporate Affairs director di Cdp Venture Capital, la società di gestione del risparmio controllata da Cassa Depositi e Prestiti, con la missione di sviluppare il mercato del venture capital in Italia. Laureata in Scienze della Comunicazione, Carrarini inizia la carriera a 26 anni fondando la start-up PubblicaComunicazione.

Dal novembre 2021 al giugno 2025 ricopre il ruolo di Middle Europe Brand & Communications Lead per Intrum, con responsabilità su 7 Paesi: Italia, Regno Unito e Irlanda, BeNeLux, Germania, Austria e Svizzera. In precedenza, nella stessa società, è  Brand and External Communications director e responsabile della Corporate Social Responsibility per l’Italia.

Prima ancora lavora nella direzione Comunicazione e Corporate Relations di Acciaierie Italia, durante la gestione ArcelorMittal Italia dell’Ilva. Dal 2012 al 2018 ricopre il ruolo di direttore della Comunicazione della Regione Lombardia.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore