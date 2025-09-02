Patrizia Carrarini in Cdp Venture Capital come direttore Corporate Affairs

Patrizia Carrarini è nominata Corporate Affairs director di Cdp Venture Capital, la società di gestione del risparmio controllata da Cassa Depositi e Prestiti, con la missione di sviluppare il mercato del venture capital in Italia. Laureata in Scienze della Comunicazione, Carrarini inizia la carriera a 26 anni fondando la start-up PubblicaComunicazione.

Dal novembre 2021 al giugno 2025 ricopre il ruolo di Middle Europe Brand & Communications Lead per Intrum, con responsabilità su 7 Paesi: Italia, Regno Unito e Irlanda, BeNeLux, Germania, Austria e Svizzera. In precedenza, nella stessa società, è Brand and External Communications director e responsabile della Corporate Social Responsibility per l’Italia.

Prima ancora lavora nella direzione Comunicazione e Corporate Relations di Acciaierie Italia, durante la gestione ArcelorMittal Italia dell’Ilva. Dal 2012 al 2018 ricopre il ruolo di direttore della Comunicazione della Regione Lombardia.