Patrizia De Luise primo presidente donna della Fondazione Enasarco

Patrizia De Luise è la prima donna presidente della Fondazione Enasarco: è stata eletta nel corso dell’assemblea di nomina del nuovo Consiglio di amministrazione tenutasi alla Camera dei deputati. Già presidente nazionale di Confesercenti, De Luise succede al presidente uscente Umberto Mirizzi alla guida dell’ente di previdenza. Nella seduta sono stati nominati anche i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione, tra cui la conferma di Maurizio Bufi, presidente emerito di Anasf.

“Lo spirito unitario che ha guidato la lista Agenti Cresciamo Uniti si è tradotto oggi nella nomina di De Luise, a cui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro – ha commentato il presidente Anasf Luigi Conte -. Una scelta che premia la competenza e l’esperienza di una professionista che saprà guidare l’Ente con lungimiranza, attraversando le sfide ambiziose che ci aspetteranno durante la prossima legislatura.

I risultati raggiunti in questa tornata elettorale hanno confermato la solida sinergia con Confesercenti e Fiarc, nostri partner storici, con cui portiamo avanti da anni una visione comune, ispirata da valori profondi e da un forte senso di responsabilità verso i consulenti finanziari, gli agenti, le famiglie e il tessuto imprenditoriale del nostro Paese.

Ringrazio i delegati eletti per il lavoro svolto e porgo i miei migliori auguri anche al past president Maurizio Bufi, con la consapevolezza che Anasf si confermerà come attore centrale e propulsivo nell’ambito della governance della Fondazione, con l’obiettivo di sostenere l’operato della nuova presidente e del Consiglio di Amministrazione, contribuendo alla costruzione del futuro di Enasarco”.