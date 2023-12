Patrizia Merola rappresentante dei dipendenti nel Cda di Fmts Group

In questi giorni i circa 400 dipendenti delle 23 sedi (16 in Italia e 7 all’estero) della Fmts Group eleggono chi da gennaio li rappresenta nel prossimo consiglio d’amministrazione. La scelta ricade su Patrizia Merola che come Vincenzo Maraio, l’altro candidato, è espressione della Community, l’organo collegiale composto da dipendenti il cui ruolo consultivo ha un peso nella definizione dei piani strategici dell’azienda e delle politiche di gestione nonché valorizzazione delle risorse umane. Responsabile dell’Ufficio Rendicontazione Progetti, Merola è in organico da 10 anni. Il suo ingresso in Fmts arriva subito dopo la laurea in Consulenza e Management Aziendale. La crescita all’interno del gruppo e la sua capacità di essere un punto di riferimento per tanti colleghi, l’ha portata ad un altro passo avanti, tanto da scegliere di candidarsi al Cda e ottenere il consenso della maggioranza dei colleghi.