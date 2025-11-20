Patrizio Oliva “Sport fondamentale per i ragazzi, è uno strumento educativo”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Ringrazio il ministro Valditara per questa visita, ha dimostrato grande sensibilità per lo sport. Oggi lo sport è fondamentale per i ragazzi, uno strumento che può educare. Purtroppo oggi i ragazzi hanno un grosso problema, quello di essere abbagliati dalle notizie che arrivano dai social, credono che la strada del successo sia quella più facile e più comoda, invece devono capire che nella vita bisogna faticare”. Lo ha detto Patrizio Oliva, ex pugile italiano e campione olimpico a Mosca 1980, a margine di un evento a Napoli insieme al ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara.

sat/mca1

(Fonte video: Ministero dell’Istruzione e del Merito)