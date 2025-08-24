Patti Smith celebra i 50 anni dell’album “Horses”

Milano, 24 ago. (askanews) – Legacy Recordings, la divisione catalogo di Sony Music Entertainment, annuncia l’uscita il 10 ottobre di “Horses (50th Anniversary)” per celebrare il 50esimo anniversario di “Horses” di Patti Smith. L’album, pubblicato originariamente nel 1975, sarà disponibile in doppio CD e vinile.

Questa edizione conterrà l’iconico album originale rimasterizzato direttamente dai nastri master originali da 1/4, oltre a canzoni inedite, provini e rarità, tra cui il nastro del provino RCA di Patti Smith del 1975.

“Horses (50th Anniversary)” conterrà otto canzoni mai pubblicate prima, come “Snowball” e “Birdland (Alternate Take)”, insieme ai demo RCA. Il primo singolo, “Snowball”, è disponibile da oggi su tutte le piattaforme streaming https://pattismith.lnk.to/50Horses.

“Il poeta può stare da solo, ma quando si fonde con una band, si arrende alla meraviglia del lavoro di squadra. Così uniti, abbiamo fatto nascere insieme Horses”. – Patti Smith, “Bread of Angels”. Il 4 novembre Patti Smith pubblicherà il suo atteso libro di memorie, “Bread of Angels” (Random House Publishing). Nella sua opera più intima e visionaria, Patti Smith descrive la sua infanzia nel secondo dopoguerra nella classe operaia di Philadelphia e nel South Jersey, la sua adolescenza quando i primi barlumi di arte e romanticismo prendono piede, la sua ascesa come icona del punk rock fino al suo ritiro dalla vita pubblica quando incontra il suo unico vero amore e mette su famiglia sulle rive del lago Saint Clair, nel Michigan. Quando Patti Smith subisce profonde perdite, ritorna alla scrittura, l’unica costante di un percorso di vita guidato dalla libertà artistica e dal potere dell’immaginazione.