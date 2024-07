Patti Territoriali, finanziamenti Mimit per 10 progetti pilota in tutta Italia

Sono 10 complessivamente i progetti pilota proposti dai soggetti responsabili di Patti territoriali destinatari di risorse nell’anno in corso. Come comunicato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, con decreto direttoriale della Direzione per gli incentivi alle imprese del ministero, sono stati finanziati altri tre progetti pilota. Nello specifico si tratta di “Padova Next Generation” della Provincia di Padova (Veneto), “Sistema Etruria” di Patto Duemila s.c.a.r.l. (Toscana/Umbria) e “Appennino Modenese A-Mo” della Provincia di Modena (Emilia-Romagna), per un ammontare complessivo di 29.903.327,40 euro destinato ad agevolazioni alle aziende e contributi agli enti locali volti a sviluppare il tessuto imprenditoriale territoriale, anche attraverso la sperimentazione di servizi innovativi.

Inoltre, specifica il Mimit, con decreto ministeriale a firma del ministro Adolfo Urso del 16 febbraio 2024, sono state destinate al Bando risorse per ulteriori 66.235.390,72 euro a valere dal “Programma nazionale complementare di azione e coesione imprese e competitività 2014-2020”: ciò ha consentito il finanziamento di successivi sette Progetti pilota ritenuti idonei dalla graduatoria definitiva, portando a 10 il numero complessivo delle progettualità assegnatarie di risorse da parte del Mimit nell’anno in corso. Si tratta dei progetti “Smart Arena” di Lamezia Europa S.p.a. (Calabria); “Basilicata Paesaggio Umano Sostenibile” di Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale S.c.a.r.l. (Basilicata); “Capitanata in Transizione” della Provincia di Foggia (Puglia); “Cultural Hub delle Aci” del Patto Territoriale delle Aci (Sicilia); “Identità, Innovazione, Irretire” dell’Agenzia di Sviluppo delle Madonie (Sicilia); “SALento d’AmarE” della Provincia di Lecce (Puglia); “Sannio Innovativo Turistico e Sostenibile” del Patto Territoriale della provincia di Benevento S.c.a.r.l. (Campania).