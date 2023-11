Patto educativo per Napoli, Diocesi e Comune promuovono una tavola rotonda e un concerto

Nell’ambito delle iniziative messe in campo dalle Diocesi di Napoli e di Pozzuoli e dal Comune di Napoli per promuovere il Patto educativo per Napoli, l’arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia, il vescovo di Pozzuoli don Carlo Villano, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il maestro Enzo Avitabile hanno dato vita a due eventi:

– lunedì 27 novembre, alle ore 17,30, nel teatro del centro Don Bosco in via Doganella a Napoli, ci sarà una tavola rotonda rivolta a tutti coloro che sono impegnati in ambito educativo e sociale, allo scopo di fare il punto sulla situazione educativa di Napoli e sul percorso del Patto. Alla discussione parteciperanno: don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, don Carlo Villano, vescovo di Pozzuoli, il sindaco Gaetano Manfredi, il maestro Enzo Avitabile, lo scrittore Maurizio Di Giovanni, don Luigi Ciotti;

– martedì 28 novembre, alle ore 10,30, nel Palavesuvio di Ponticelli, si terrà il concerto “Tutt egual song e criatur”, organizzato da Black Tarantella con il maestro Enzo Avitabile e con la partecipazione di Rocco Hunt, Stash e dei Bottari e alla presenza dell’arcivescovo, del sindaco e don Luigi Ciotti.

Per aderire all’iniziativa offerta gratuitamente a tutti gli studenti e alunni delle scuole di Napoli, gli istituti scolastici possono compilare il form al seguente link: https://forms.gle/rBoonFu2Bzm94aqo7