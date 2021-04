Patto Regione-SSIP per la filiera pelle: si punta su sostenibilità, ricerca e qualità. L’assessore Fascione: Qualità nostri prodotti prima linea di difesa

“Con il Tecnopolo Nazionale per l’Innovazione Sostenibile, da localizzare a Napoli presso l’area ex Manifattura Tabacchi, la Regione Campania intende rilanciare una sfida strategica”. Così l’Assessore alla Ricerca e Innovazione della Regione Campania, Valeria Fascione, all’appuntamento ‘Programma di Open Innovation Leather 2025/Le nuove traiettorie tecnologiche e gli strumenti per l’innovazione sostenibile della filiera della pelle’, che si è svolto presso la SSIP, che ha il suo Headquarter presso il Comprensorio Olivetti di Pozzuoli.

“Il progetto – ha aggiunto la Fascione -voluto dalla Giunta regionale, ed in linea con le indicazioni del Governo, vede la realizzazione, nella stessa area, del Polo dell’Agritech per lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore agroalimentare”. Per l’assessore si tratta di un metodo “ci sono sfide che non valgono solo per un comparto ma per tutti, è partendo dall’agroalimentare, dalla tutela alla difesa, dalla ricerca alla innovazione, si ragionerà di altri settori. E vale a parti invertite”.

“Quella che si realizza, ad esempio in SSIP, può e deve valere – ha sottolineato l’assessore – per altri comparti. Le soluzioni sulla ricerca, sulle nuove tecnologie e sui prodotti, possono essere estese”.

Nel corso del suo intervento l’esponente della Giunta ha rilanciato sulla collaborazione con la Stazione Sperimentale ed è entrata nel vivo delle sfide della filiera pelle. “Se il distretto conciario campano un tempo aveva numeri di un certo tipo e poi, complice la globalizzazione, ha visto erodere il proprio mercato lo si deve al fatto che si è puntato per molto tempo su produzioni competitive sui costi e non solo sulla qualità. Oggi abbiamo imparato che la qualità dei nostri prodotti e dei nostri processi di produzione è la nostra prima linea di difesa. Abbiamo capito – ha ricordato – che l’innovazione è un propellente di qualità. Insieme alla Ssip l’intera filiera della pelle punta sulla qualità perché punta sulla ricerca. Come Regione crediamo molto a questo approccio, alla sinergia con chi, come la SSIP, se ne occupa. Auspichiamo, per questo, una concreta collaborazione, un patto allargato a tutti i soggetti protagonisti della filiera”.

L’incontro promosso ha rappresentato l’occasione per avviare, di fatto, una cabina di regia, per consolidare un processo di costruttive contaminazioni fra chi ha stessi obiettivi, fra chi punta sulla Circular Economy. Ed è con questo spirito, collaborazione istituzionale e progetti concreti, che è intervenuto il Presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola.

All’incontro, moderato dai dg della SSIP, Edoardo Imperiale, presenti Carlo Casillo, Presidente della sezione Moda e design Unione Industriali, Pasquale Della Pia, vice presidente Assocalzaturifici, Claudio Voto, del distretto Aereospaziale Campano Dac, Francesco Benucci, direttore generale dell’Unione industriale di Napoli, Mario De Maio, consigliere SSIP e vice Presidente Confindustria Avellino, Carlo Palmieri, vice presidente del Sistema Moda Italia, Luigi Nicolais, consigliere del Ministro per l’Università e Ricerca e Consigliere scientifico SSIP.