Patto stabilità, Meloni:sarebbe folle firmare proposta non sostenibile

Zagabria, 17 nov. (askanews) – Sul nuovo Patto di stabilità “noi cerchiamo una soluzione sostenibile perchè sarebbe folle accettare una soluzione non sostenibile, sarebbe controproducente per la nazione che rappresentiamo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando con i giornalisti a Zagabria.

A chi le chiedeva se l’Italia potrebbe usare il veto, Meloni ha risposto che “non c’è un’attuale proposta ma ce ne sono diverse. Se io devo impegnarmi a rispettare un Patto che so di non poter rispettare il problema me lo dovrò porre perchè preferisco non essere nella condizione di rispettare un patto che non ho votato. Non credo che arriveremo lì. Le posizioni che sta portando avanti l’Italia sono più che sensate per molti Paesi, abbiamo cercato varie ipotesi di soluzioni che per noi fossero ragionevoli con gli impegni che abbiamo. Il tema delle transizioni vuol dire Pnrr. Noi sappiamo che il Pnrr una volta che lo mettiamo a terra avrà un moltiplicatore positivo ma oggi è soprattutto un impegno e una spesa quindi quegli investimenti che stiamo facendo, condivisi con l’Europa, devono essere tenuti in considerazione. Molti Paesi la vedono come noi”.