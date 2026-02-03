Patto Territoriale di Benevento, avanti il progetto Situs tra turismo e sostenibilità: già erogati 2 mln

Sono già oltre 2 milioni di euro le risorse erogate per investimenti pubblici e privati nell’ambito del Progetto Situs – Sannio Innovativo Turistico e Sostenibile, promosso dal Patto Territoriale della Provincia di Benevento. Intanto è pronta la candidatura alla Regione Campania per il riconoscimento come Dmo – Destination Management Organization.

Il progetto, finanziato con 10 milioni di euro, comprende venti interventi distribuiti sul territorio sannita: dal recupero di un vecchio casale alla realizzazione di un percorso pedonale per passeggiate naturalistiche, dalla riqualificazione di un centro storico all’avvio di un piccolo pastificio, fino a un incubatore per start up, piattaforme per la gestione integrata del turismo e impianti industriali ispirati ai criteri della sostenibilità.

Dopo l’aggiudicazione del bando ministeriale che ha garantito le risorse, la società consortile pubblico-privata che coordina il progetto è ora impegnata nella fase più delicata: il rispetto dei tempi. Restano poco più di due anni dall’avvio per completare gli investimenti e circa dieci mesi per chiudere tutte le operazioni entro ottobre 2026.

Avanzamento dei lavori e controllo delle spese

Il Patto Territoriale, in qualità di soggetto responsabile, è chiamato a verificare le spese dal punto di vista amministrativo e contabile e a certificare ogni avanzamento progettuale attraverso sopralluoghi e analisi mirate, con l’obiettivo di garantire la corretta allocazione delle risorse.

Nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione, presieduta da Oreste Vigorito, presidente del Patto in rappresentanza di Confindustria Benevento, e alla presenza dei soci di maggioranza in Cda – Walter Corona per il Comune di Benevento, Carmelo Sanomenico per il Comune di Montesarchio e Geppino Russo per il Consorzio ASI Benevento – sono state validate nuove richieste di erogazione e approvata la relazione di avanzamento semestrale del Progetto Pilota.

Ad oggi risultano rendicontate spese per circa 3 milioni di euro.

La candidatura a Dmo e la rete territoriale

Accanto all’attività di controllo, il Patto Territoriale continua a svolgere un ruolo di facilitatore dello sviluppo, operando a fianco delle imprese e degli enti locali per rafforzare la sinergia territoriale.

In questa direzione si inserisce la candidatura ormai pronta per il riconoscimento come DMO, che ha già raccolto oltre 130 adesioni formali da parte di soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, hanno scelto di sostenere il progetto.

Secondo il Patto Territoriale, la vera sfida dello sviluppo turistico non è solo infrastrutturale ma soprattutto gestionale. I risultati finora ottenuti indicano che il modello della società consortile pubblico-privata rappresenta una soluzione efficace, sulla quale costruire le basi per il futuro del territorio.