Patuelli: serve nuovo Pnrr, ripensare livelli tassazione risparmio

Roma, 11 apr. (askanews) – “Occorre un nuovo Pnrr: il primo ha positivamente esaurito le sue potenzialità. Per reagire alla crisi bisogna promuovere un nuovo Pnrr, con investimenti pubblici e privati. Una soluzione ‘win-win’ che produca utilità per lo Stato e per i privati che investono”. A caldeggiarlo è il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, che ne ha parlato stamattina a Ravenna a margine dell’incontro sul tema “La Costituzione e i simboli della Repubblica”, organizzato dalla Prefettura di Ravenna e della Fondazione nazionale Insigniti Omri.

Secondo Patuelli, inoltre, “occorre ripensare anche ai livelli della tassazione del risparmio, ancora identici per i risparmiatori e per gli speculatori. Lo Stato deve avere interesse a che i cittadini investano. Bisogna evitare i rischi, ma agevolare nuovi investimenti produttivi che portino anche nuovo gettito per lo Stato”, ha affermato. Per il presidente dell’Abi, infine, “debbono essere urgentemente semplificate le norme anche relativamente alle procedure per produrre energia pulita”.