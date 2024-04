Paul Gallagher in Vietnam in vista di una possibile visita del Papa

L’incontro ad Hanoi con il ministro degli Esteri vietnamita Son

Roma, 9 apr. (askanews) – L’arcivescovo Paul Gallagher è volato in Vietnam dove ha incontrato il ministro degli Esteri vietnamita Bui Thanh Son ad Hanoi. La Santa Sede spera di allentare i legami tesi con il Paese e di aprire la strada a una visita di Papa Francesco. Previsto anche un incontro con il primo ministro vietnamita, Pham Minh Chinh.Negli ultimi anni i due paesi hanno cercato di riavviare le relazioni diplomatiche e il viaggio di Gallagher, che include visite ad Hanoi, al centro economico meridionale Ho Chi Minh City e all’antica capitale Hue, arriva dopo che una delegazione vietnamita si è recata dal Papa all’inizio di quest’anno.Il Vietnam conta circa sei milioni di cattolici, che rappresentano circa il 6% della popolazione. L’anno scorso il governo ha invitato Papa Francesco nel Paese, e Gallagher è ad Hanoi per definire i dettagli. L’arcivescovo ha detto che il Papa è “desideroso di partire”, ma non è stata fissata alcuna data.Nel suo incontro con Son, il ministro degli Esteri vaticano de facto ha detto di voler “esprimere gratitudine e riconoscenza per i progressi compiuti nelle relazioni tra il Vietnam e la Santa Sede nell’ultimo anno”. L’arcivescovo Gallagher è il più alto funzionario a visitare il Paese da quando le relazioni diplomatiche sono state interrotte alla fine della guerra con gli Stati Uniti nel 1975, quando il governo espulse il delegato apostolico.