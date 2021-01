Bari, 20 gen. (Adnkronos) – Dalle 23 di ieri vigili del fuoco in azione per il crollo di una palazzina di due piani nel centro storico in via Marconi a Modugno, in provincia di Bari. Seppure fosse disabitata, le squadre hanno lavorato tutta la notte tra le macerie per escludere l’eventuale coinvolgimento di persone senza fissa dimora.