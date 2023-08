Paura a Pozzuoli, autobus contro il cancello del Comune. Poi dato alle fiamme

Questa mattina un autobus privato ha sfondato il cancello d’ingresso della sede del Comune di Pozzuoli (Napoli) in via Tito Livio. Il mezzo è stato dato alle fiamme da un soggetto, al momento ignoto, che si è poi dato alla fuga. “Quello che è accaduto è gravissimo – ha commentato il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni -. É un vile e violentissimo attacco contro le istituzioni e contro l’intera città. Attendiamo l’esito delle indagini già iniziate, con piena e totale fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura. Ma deve essere chiaro che questa amministrazione e questa comunità non cederanno mai al ricatto della violenza. Preserveremo in tutte le sedi la sicurezza della nostra comunità, mettendo in atto tutte le azioni di nostra competenza, a partire dalla regolare denuncia che sporgeremo”