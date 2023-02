Paura a San Pietroburgo, niete voli: allarme drone

Lo spazio aereo sopra San Pietroburgo è stato chiuso ai voli e l’aeroporto di Pulkovo è temporaneamente fermo, riferiscono siti media russi indipendenti, riportando anche dati di Flightradar24. Secondo il canale Telgram Baza, nella seconda città russa è stato attivato il piano “Tappeto”, che scatta quando c’è una violazione del confine o nello spazio aereo compaiono oggetti non identificati. I caccia sono stati sollevati in aria e i voli civili sono stati trasferiti nella “zona di attesa”. Secondo il canale Telegram “112” ha riferito “l’oggetto non identificato sarebbe un grosso drone”. Intanto all’aeroporto di Pulkovo, i voli sono annunciati in ritardo sino a 12 ore. Le autorità locali hanno riferito in precedenza della temporanea sospensione di attività di partenza e atterraggio. L’aeroporto resterà chiuso fino alle 13.30 locali, le 11.30 in Italia.