Cresce la tensione nei Campi Flegrei dove, ormai da molti mesi, la popolazione convive con un’attività sismica intensa. L’ultima, forte scossa alle 4,48 di stamattina: epicentro nella zona di Cigliano a Pozzuoli, magnitudo 2,5. Molte famiglie sono scese in strada in via Napoli, ma il sisma è stato avvertito Monterusciello, Pianura, Varcaturo, Licola, Lucrino, Arco Felice, Bacoli, Quarto, nella zona di Agnano, fino a Bagnoli.