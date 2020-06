Pavia, investita e uccisa da auto del marito

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – Una donna di 48 anni è morta dopo essere stata investita dall’auto del marito ieri sera a Corteolona (Pavia). Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Stradella, dopo una lite all’interno dell’abitazione, l’uomo è uscito e ha messo in moto l’auto per andarsene. A quel punto lei è uscita per inseguirlo ma è rimasta travolta dalla vettura. ‘Non l’ho vista’, ha detto il marito, 57 anni, ritrovato in stato di choc. Al momento i carabinieri procedono per omicidio colposo nei confronti dell’uomo, a piede libero.