Paviè Jewels, contro la violenza alle donne una valigia per ripartire. Donazione ai Cav di Napoli

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne l’avvocato penalista Maria Grazia Santosuosso e Veronica Maya, conduttrice Rai, hanno tenuto al Molo Beverello – Palazzina Volaviamare un’iniziativa per “restituire – si legge in una nota – un senso significativo e fare un gesto concreto per il dramma che troppe donne vivono, quello della violenza di genere”. Le organizzatrici. prosegue la nota, “hanno predisposto una donazione simbolica ai Centri Anti Violenza della Città di Napoli. La donazione consisteva in una valigia pronta con tutto l’occorrente per partire e allontanarsi dal teatro del dramma. Il brand di gioielli Paviè Jewels composto da un team prevalentemente femminile e da sempre sensibile alle iniziative che vedono coinvolte le donne e in generale categorie in difficoltà”.

Dalla parte delle DONNE…sempre! Oggi come tutti i giorni dell’anno! Non smettere mai di brillare: questo il claim che identifica lo spirito del brand nei confronti di questa iniziativa che si è tradotta con l’immagine simbolica di una valigia riempita con le cose essenziali per andarsene via, liberarsi e riuscire così a guardare avanti.

Da qui l’idea di coinvolgere brand sensibili al tema, come Paviè, che hanno dato il loro contributo regalando i loro prodotti che sono stati affidati ai Cav che si occupano di assistere nel miglior modo possibile donne vittime di violenza.

“Ri_partire in Libertà – termina la nota – è stato dunque un progetto volto ad attirare l’attenzione pubblica su questa battaglia di civiltà che riguarda tutti, per aiutare le vittime di violenza invitando le istituzioni ad intervenire in modo deciso e definitivo proponendo analisi e soluzioni”.