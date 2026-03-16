Paviè propone bracciali in argento e zirconi per la festa del papà

Il papà andrebbe festeggiato ogni giorno, l’affetto nei suoi confronti va dimostrato sempre, insieme al rispetto e alla riconoscenza. Il 19 marzo è la giornata dedicata a loro e diventa l’occasione perfetta per celebrarli con un gesto in più. Non servono grandi regali, ma pensieri semplici e significativi.

Il brand di gioielli Paviè propone una linea di bracciali in argento 925 con zirconi. La particolarità di questi gioielli sta nella possibilità di personalizzare la scritta da inserire sul bracciale: si può scegliere tra parole come “papà” o “dad”, le iniziali del suo nome oppure quelle del figlio o della figlia che lo regalano.

La personalizzazione non si ferma alla scritta, è possibile scegliere tra una vasta gamma di colori e decidere anche il font, così da adattare il gioiello allo stile e alla personalità di chi lo indossa. Per un papà elegante si può optare per una scritta in corsivo e tonalità più sobrie; per chi ha uno stile più sportivo o estroso, invece, si possono scegliere colori più vivaci e una scritta in stampatello.

Ogni papà è diverso, ma il significato del gesto resta lo stesso, ricordargli quanto gli vogliamo bene e festeggiarlo con un pensiero speciale.

Questa linea di bracciali è ormai un bestseller di Paviè. Ogni anno viene riproposta con grande successo ed è sempre più richiesta per la sua semplicità e per l’ottimo rapporto tra qualità e prezzo, che la rende accessibile a tutti.

Inoltre, i bracciali sono Made in Italy, realizzati con cura e dedizione all’interno dell’azienda stessa.

Proprio per il grande successo ottenuto negli anni, i fratelli della gioielleria Raffaele Palma hanno deciso di riproporli anche quest’anno in occasione della festa del papà.