Paviè, una linea di gioielli dedicata alla mamma, una parola che non passa mai di moda

In occasione della Festa della Mamma, Paviè presenta una collezione speciale di gioielli che rende omaggio a una delle figure più preziose nella vita di ognuno: la mamma. Eleganti, simbolici e personalizzabili, i nuovi gioielli in argento con cuore smaltato sono disponibili nel colore preferito o portafortuna, perché ogni mamma è unica – e merita di esser celebrata con qualcosa che la rappresenti davvero. Il cuore, simbolo universale di affetto, racchiude la dolcezza, la forza e l’amore incondizionato che solo una madre sa donare. La parola “mamma” incisa o applicata diventa così un piccolo mantra da portare con sé, a qualsiasi età e per qualsiasi mamma: romantica o pragmatica, moderna o tradizionale, giovane o più adulta. Perché “mamma” è una parola che non passa mai di moda – e che fa sempre bene al cuore.

1 di 14