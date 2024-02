PayPal è ancora leader nei pagamenti online? Un’analisi

Nato nel 1998 negli Stati Uniti, a inizio anni 2000 PayPal si è rapidamente affermato come il più utilizzato metodo di pagamento online. Tra i motivi del suo successo, sicuramente annoveriamo la possibilità di non dover inserire nei siti in cui si acquistano beni o servizi i dettagli della propria carta di credito, in un periodo in cui i sistemi di sicurezza erano meno avanzati di oggi e i casi di clonazione e di furto dei dati finanziari erano molto più diffusi.

Tuttavia, negli ultimi tempi la supremazia di PayPal sta gradualmente scemando, con conseguenze dirette anche nei livelli occupazionali dell’azienda californiana.

Paypal taglia i dipendenti, cosa sta succedendo?

A fine gennaio è arrivato l’annuncio della compagnia americana in merito al licenziamento di 1000 dipendenti. Nel caso di PayPal si tratta del 9% della forza lavoro totale e dunque di un taglio piuttosto pesante. Il CEO dell’azienda Alex Chriss si è limitato a citare l’impatto delle nuove tecnologie come uno dei motivi del taglio attuato.

In questo senso, è giusto sottolineare che anche altre compagnie high tech, come Amazon, hanno effettuato tagli al personale simili citando le stesse motivazioni.

Tuttavia, va considerato come le azioni di PayPal hanno perso il 14% del loro valore, destando preoccupazioni negli azionisti e come l’arrivo del nuovo CEO Alex Chriss alla guida della compagnia sia stata anche una risposta a questa crisi.

Dunque, è verosimile pensare che un maggiore uso dell’intelligenza artificiale a danno dell’impiego di forza lavoro, fenomeno osservato anche in altre aziende, non sia l’unico problema al momento. PayPal ha rallentato la crescita in termini di utenza e non ha beneficiato nel 2023 del buon momento delle aziende legate al settore tecnologico.

PayPal, dove è ancora il metodo più usato? La situazione nei casinò e siti di scommesse

Anche se la crescita di PayPal è rallentata in alcuni settori e in qualche caso ha anche segnato un regresso, ve ne sono altri dove sembra essere ancora molto utilizzato. Infatti, è ancora ampiamente diffuso l’uso di PayPal come metodo di pagamento e prelievo nei casinò online e sui siti di scommesse sportive. Peraltro, va considerato che in questo caso gli utenti tendono a usare PayPal non solo come mezzo di pagamento, ma anche come wallet sul quale prelevare.

L’uso di PayPal come portafoglio elettronico da usare per versamenti e prelievi lo rende dunque indubbiamente ancora uno strumento molto comodo rispetto a sistemi di pagamento monodirezionali.

Inoltre, l’uso di PayPal consente di non doversi preoccupare eccessivamente dei sistemi di sicurezza dei siti nei quali si gioca, visto che in questo caso non è necessario trasmettere dati sensibili se non il proprio username e l’inserimento della password avviene quando si è già all’interno del popup di PayPal.

PayPal nel commercio elettronico, è in declino?

Diversa è la situazione nei siti di commercio elettronico perché in questo caso PayPal viene utilizzato solo come metodo di pagamento e non anche come prelievo. Subisce dunque in questo caso la diretta concorrenza non solo delle carte di credito e debito, ma anche dei metodi di pagamento mobile come Apple Pay e Google Pay che si stanno sempre di più affermando tra gli utenti. Permettono pagamenti ancora più rapidi rispetto a PayPal, spesso con 2 veloci pressioni sullo schermo touch del proprio dispositivo e con l’identificazione facciale, senza rinunciare ai vantaggi come non inserire la propria carta di credito nei siti su cui si fanno acquisti.

Perché Amazon non ha mai accettato PayPal come mezzo di pagamento

Andando più lontano del tempo, è importante considerare come la crescita di PayPal sia stata frenata anche dalla scelta di Amazon di non integrarlo tra i propri metodi di pagamento. La scelta del colosso del commercio elettronico è stata probabilmente dettata da mere ragioni di opportunità, legate alle commissioni per il venditore troppo alte rispetto a quelle delle carte di credito.

Tuttavia, in un momento in cui a inizio anni 2000 la maggior parte degli utenti si erano abituati a usare PayPal come metodo di pagamento, la decisione di Amazon ha fatto sì che gli utenti si adeguassero a usare abitualmente e con più tranquillità la propria carta di credito o di debito.

Perché alcuni utenti si stanno disaffezionando a PayPal?

In conclusione, le motivazioni per le quali PayPal sta perdendo il suo primato come principale metodo di pagamento online sono di varia natura, ma principalmente legate alla crescita dei competitor.

Sul versante delle carte di credito, va considerato che negli ultimi anni è ormai stato implementato ovunque un sistema di doppia autenticazione che richiede agli utenti anche una conferma sul proprio cellulare dopo l’acquisto. A questo controllo si sono aggiunti sistemi di identificazione biometrici che rendono quasi impossibile le frodi, grazie al riconoscimento facciale o dell’impronta digitale.

PayPal sta dunque rispondendo a questa flessione anche con un taglio della propria forza lavoro, che del resto sembra indispensabile per garantire che l’azienda continui a rimanere finanziariamente solida.