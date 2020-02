Paziente a Codogno: “Qui per gastroscopia ma altri mandati via”

Codogno (Lodi), 21 feb. (Adnkronos) – dall’inviata Federica Mochi

Da questa mattina il pronto soccorso dell’ospedale di Codogno, dove è ricoverato in condizioni serie, è stato chiuso al pubblico. Ma alcuni pazienti sono riusciti comunque a effettuare delle visite ed esami ambulatoriali già programmati.

“Ho appena fatto la gastroscopia – racconta all’Adnkronos una paziente all’uscita dall’ospedale con indosso una mascherina – funzionava il mio ambulatorio ma altri no. Io avevo appuntamento, sono arrivata stamattina e ho fatto l’esame”. “Mi hanno detto che posso togliere la mascherina una volta fuori – spiega la donna, accompagnata dal marito – e comunque oggi hanno detto che il reparto ortopedia non funziona. C’era un’altra coppia che viene da Sant’Angelo ed è dovuta tornare indietro”. All’interno della struttura non c’è panico e il personale sanitario, munito di mascherine, assiste chi si avvicina.