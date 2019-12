PC Distribution, rating B1.2 da Cerved

Cerved Rating Agency ha assegnato il rating B1.2 a PC Distribution S.p.A., azienda di Napoli che dal 2007 opera nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di articoli di telefonia. L’azienda ha registrato negli ultimi anni un’imponente crescita dei volumi di business, trainata principalmente dalle vendite sulla piattaforma on line eBay, raggiungendo un fatturato di 44,5 milioni nell’anno fiscale 2018 (+60,2% anno su anno). Anche per l’esercizio in corso il management stima un ulteriore incremento dei ricavi a circa 48 milioni di euro, accompagnato dal consolidamento della marginalità operativa (EBITDA margin FY18 pari a 4,8%).

Nonostante flussi di cassa operativi negativi nell’anno fiscale 2018, penalizzati dal crescente fabbisogno di denaro circolante, la Posizione Finanziaria Netta (PFN) adj a dicembre 2018 ha registrato un incremento a 2 milioni di euro, mantenendosi su livelli di sostenibilità. Cerved Rating Agency, agenzia di rating europea che fa capo al Gruppo Cerved, ha collocato dunque PC Distribution S.p.A. in un’area di solvibilità.

Anche se è previsto un Cash Flow Operativo Netto negativo anche nell’anno fiscale 2019, per via del costante sviluppo del business, si ritiene che l’esposizione debitoria al 31 dicembre 2019, seppur in aumento, si confermerà su valori sostenibili, preservando l’attuale solidità patrimoniale.