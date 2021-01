(Adnkronos) – Come spiega l’assessore Simone Lenzi, “i primi saranno eventi soprattutto simbolici, data la difficoltà in questa fase di emergenza sanitaria di inaugurare grandi mostre che potrebbero chiudere dopo pochi giorni, e data l’impossibilità di usare cinema e teatri, purtroppo ancora chiusi al pubblico, per rassegne culturali di ampio respiro. Si tratta comunque di un modo, dunque, per ‘segnare il posto’ in attesa del vero grande evento che appunto è programmato per dopo l’estate”.