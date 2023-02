Pd, a Napoli Gennaro Acampora capolista per Bonaccini

Il capogruppo del Pd in Consiglio comunale di Napoli, Gennaro Acampora, sarà candidato capolista a Napoli all’assemblea nazionale del Pd per la lista “Energia popolare per Stefano Bonaccini”. Acampora dichiara: “Sarà un onore rappresentare la mia generazione e tanti militanti e amministratori che ogni giorno provano a conquistare spazi e radicarsi sempre più nelle esperienze Istituzionali e politiche, valorizzando il Pd con un lavoro quotidiano di buona politica in tanti territori e realtà”. Acampora spiega di aver scelto Bonaccini “perché bisogna lavorare per creare una comunità più unita, un partito che sia utile al Paese e perno principale di un centrosinistra plurale, un partito che coinvolga i sempre i propri iscritti nelle scelte, con una classe dirigente diversa da quella che ci ha portato alla sconfitta alle elezioni nazionali, valorizzando chi invece tante volte le elezioni le ha vinte, concentrando gli sforzi su temi come il lavoro e l’ambiente per un futuro più equo e sostenibile, come la sanità pubblica e l’istruzione pubblica e per tutti”.