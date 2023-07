Nessun commento e nessuna risposta, almeno per ora, da parte della segretaria del Partito democratico Elly Schlein sulla mancata presenza del governatore campano Vincenzo De Luca all’iniziativa organizzata dal partito a Napoli sull’autonomia differenziata. Al suo arrivo alla Fondazione Foqus nei Quartieri Spagnoli, luogo che ospita la due giorni del Pd, Schlein ha rilasciato ai giornalisti una breve dichiarazione strettamente sul tema dell’autonomia differenziata, glissando sulla domanda rivolta da una cronista sull’assenza di De Luca. Il presidente della Regione Campania ha spesso polemizzato con la neo segretaria del Pd e sulla nuova dirigenza nazionale, anche in polemica con la decisione di commissariare il partito in provincia di Caserta, commissariamento affidato a Susanna Camusso. Nessuno degli esponenti locali del Pd considerati vicini a DE LUCA era presente ieri alla prima giornata della manifestazione, né è intervenuto questa mattina alla Fondazione Foqus.

“Se vogliamo un Paese unito dobbiamo essere uniti innanzitutto noi, altrimenti non siamo credibili. Purtroppo qui oggi non ho visto tutto il partito, quindi mi sento di fare un appello a tutti a superare le divisioni interne, superare anche le divisioni che ci possono essere tra il partito nazionale e alcune articolazioni sul territorio, perché solo così avremo la possibilità uniti di affrontare le tante battaglie che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi”. Così Antonio Decaro, presidente dell’Anci, parlando a Napoli a margine dell’iniziativa organizzata dal Pd sul tema dell’autonomia differenziata, sull’assenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “E’ un’assenza che pesa e non possiamo far finta che non ci sia. L’assenza c’è e va superata, l’impegno di tutti dev’essere di superarlo ma credo che il Pd saprà trovare, come ha fatto nel passato, i modi per superare anche le divisioni interne”.

“Bisogna sempre lavorare per l’unità, io l’ho sempre detto, Enzo De Luca rappresenta una risorsa per la Campania, noi dobbiamo lavorare per l’unità, ci possono essere dei momenti di frizione, dei conflitti, poi ci sono delle dinamiche interne al Pd rispetto alle quali io non entro”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito alla spaccatura all’interno del Pd e all’assenza del governatore della Campania alla due giorni del partito contro l’autonomia differenziata. “Noi dobbiamo lavorare per l’unità, non possiamo fare a meno di nessuno, dobbiamo discutere, confrontarci ma bisogna lavorare per l’unità proprio perché la Campania è una dei grandi baluardi del centrosinistra e non possiamo assolutamente correre il rischio di perderlo”, ha aggiunto.