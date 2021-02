Roma, 24 feb (Adnkronos) – “L’intergruppo tra Pd, 5 stelle e Leu al Senato e stato promosso dal capogruppo Andrea Marcucci. Credo per prevalenti ragione d’aula, che non hanno niente a che fare con le future strategie del Partito democratico”. Lo scrive Goffrebo Bettini in un intervento che sarà pubblicato domani sul ‘Riformista’ in replica a Enrico Morando.