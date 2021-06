Pd: Bettini, ‘nessun risentimento verso Sabri, ha espresso contrarietà in gergo romanesco’

Roma, 17 giu (Adnkronos) – “Sono tanti anni che non gestisco nulla nel partito di Roma. Non conosco il giovane dirigente del XIV Minicipio di Roma, Enrico Sabri. Un suo post nel quale afferma che avrei “rotto il cazzo”, non si può che riferire alle mie idee che esprimo pubblicamente con molta civiltà e senza avere alcun incarico. L’espressione è colorita. Ma la voglio prendere come una contrarietà verso di me espressa nel puro gergo romanesco”. Lo scrive Goffredo Bettini sulla sua pagina Facebook.