Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Il Pd deve andare avanti. No a mantenere l’assetto attuale. No ad un ritorno al passato. Dalle Sardine una spinta salutare al partito perchè coinvolga la società. Serve una costituente per una forza progressista aperta e contemporanea. Anche per il bene del Paese”. Lo scrive su Twitter Laura Boldrini, deputata del Pd.