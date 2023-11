Pd, Conte: M5s è forza autonoma ma il dialogo si intensificherà

Roma, 12 nov. (askanews) – “Noi siamo una forza autonoma. Una forza che sta facendo un suo percorso” però “è chiaro che il dialogo con il Pd immaginiamo possa intensificarsi sempre di più”. Lo ha affermando all’indomani della sua presenza a piazza del Popolo alla manifestazione nazionale del Pd il leader M5s Giuseppe Conte.

“Proseguiremo a fare il nostro percorso in autonomia, come abbiamo sempre fatto. Ma saremo anche sempre avanti in trincea per raccogliere le sfide”, ha risposto fra l’altro Conte ai cronisti a margine dei lavori dell’assemblea M5s del Lazio, in corso a Roma.