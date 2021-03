Pd: Conzatti (Iv), ‘donne messe in mezzo da battaglia tra correnti’

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Sono una grande promotrice delle politiche di genere ma penso che questa volta la questione delle donne sia stata strumentalizzata dal Segretario Enrico Letta. Purtroppo, ancora una volta, le donne sono state messe in mezzo per giochi di potere tra correnti, giochi che sempre ma ancora di più in questo momento dovrebbero lasciare spazio al lavoro per la ricostruzione del Paese”. Così la senatrice Donatella Conzatti di Iv, segretario della Commissione d’Inchiesta sul Femminicidio