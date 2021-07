Pd, De Luca: Apriamo un percorso di unificazione con i Cinquestelle riformisti

“Guardiamo a Conte con interesse nel suo lavoro con il M5S ma in Italia lo spazio politico per due partiti riformisti non c’e’. Dobbiamo aprire un percorso con la componente del M5S progressista e riformista, e avviare perfino un percorso ambizioso, non per domani mattina, di tendenziale unificazione in un’unica forza in un partito riformista e democratico occidentale che abbia cultura della realta’”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento alla Festa dell’Unita’ di Napoli. De Luca ha sottolineato che “il Pd ha sbagliato guardando a Conte come nuovo De Gasperi o Prodi, e’ una stupidaggine”, ma i 5 Stelle “hanno avuto – ha detto – una grande opportunita’ per dare una scossa a un ceto politico sclerotizzato: se uno arriva al 32% e’ perche’ gli antagonisti politici sono sclerotizzati. Ora si apre una nuova stagione e guardiamo con rispetto al travaglio interno ai 5S. Certo con loro ci sono problemi irrisolti, non riesco a dire cose ipocrite, ma di fronte al disastro di Napoli di questi anni ci voleva l’alleanza piu’ vasta possibile”, ha concluso riferendosi all’intesa per la candidatura a sindaco di Gaetano Manfredi.