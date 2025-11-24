Pd, Decaro: io candidato a segreteria? Abbiamo una segretaria

“Risultato oltre le aspettative. Sarò il presidente dei pugliesi”

Bari, 24 nov. (askanews) – “Il Pd ha una segretaria che abbiamo eletto da poco, Elly Schlein. Io sarò il presidente dei pugliesi”. Lo ha detto il vincitore delle elezioni per la presidenza della Regione Puglia, Antonio Decaro, rispondendo, nel corso delle sue dichiarazioni presso la sede del suo comitato elettorale, a una domanda sulla sua possibile candidatura alla segreteria del Pd. “Il risultato è un risultato elettorale straordinario oltre ogni aspettativa – ha aggiunto Decaro – sento però il peso della responsabilità di quel risultato e quindi festeggerò stasera ma da domani mi devo mettere a lavorare, perché devo meritarmi la fiducia di chi mi ha votato ma soprattutto devo cercare di recuperare la fiducia, non solo di chi non mi ha votato, ma di tutte quelle persone che non sono venute a votare. In queste elezioni a livello nazionale anche in questa regione c’è un dato negativo che è quello dell’astensionismo”, ha concluso ringraziando i i leader del centrosinistra che lo hanno spinto a candidarsi. .