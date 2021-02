Pd: Decaro, ‘partito ostaggio delle correnti, amministratori locali lo tengono in vita’

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “Il partito è ostaggio delle correnti e le correnti tengono in ostaggio il segretario. Non sono contrario per principio alle correnti, se sono aree culturali che dibattono sui temi. Ma non è più così da molto tempo. Oggi sono gruppi di eletti che si muovono allo scopo di essere rieletti sulla base di un vincolo di fedeltà al loro leader. Si alimentano di parlamentari che studiano strategie per tornare a fare i parlamentari. Le competenze non c’entrano, l’ho detto a Orlando: chi ha fatto il ministro dell’Ambiente, della Giustizia e ora del Lavoro non mi pare che sia scelto sulla base delle competenze”. Lo afferma Andrea Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci, in un’intervista a ‘La Repubblica’.