Pd, Delrio: da un anno non si riunisce Direzione, unanimismo non è unità

Roma, 26 gen. (askanews) – “Ormai è un anno che non si riunisce una Direzione politica. Non è poco tempo e a me, personalmente, manca quello spazio di confronto” perchè “sarebbe un errore confondere l’unanimismo con l’unità”. Lo afferma Graziano Delrio, senatore del Pd ed ex ministro, osservando che “l’obiettivo non è indebolire Schlein ma esprimere le nostre opinioni, anche se danno fastidio”.

Sull’antisemitismo ma anche sulla politica estera “penso che la nostra posizione debba essere molto più chiara e netta e che possiamo alzare di più la voce, anche con gli alleati – sottolinea Delrio -. Tenere unita la coalizione che peraltro per Conte non c’è, è giusto, ma non possiamo rischiare di venire percepiti incerti in politica estera. Siamo un partito di governo”.