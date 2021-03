Roma, 27 mar (Adnkronos) – “Per me e Letta la competizione non era un problema. Non ho invitato nessuno a candidarsi e nessuno a non farlo perché sarebbe stato poco rispettoso della libertà. Ho espresso serenamente la mia opinione su cosa voterò a chi lo chiedeva dicendo comunque la stima per entrambe”. Lo scrive Graziano Delrio in una lettera ai deputati dem dopo quella di Marianna Madia.