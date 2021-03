Roma, 23 mar (Adnkronos) – “La sfida di Enrico Letta e del Partito Democratico per la parità di genere è la mia sfida. Per questo mi faccio da parte per una soluzione che porti una donna alla guida dei Deputati PD. Decideremo insieme per il bene di una grande comunità politica”. Lo scrive su Facebook Graziano Delrio.