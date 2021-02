Pd: Di Salvo, ‘un partito di donne e uomini, domani Direzione ne discuta’ (2)

(Adnkronos) – Poi, prosegue Di Salvo, “un partito di donne di uomini” vuol dire che “indica la scelta di come rappresentarsi, come presentarsi e come farsi leggere: un partito di donne e uomini al 50 per cento come è la realtà, come chiediamo al paese, come prevede la democrazia paritaria”. Ed infine “indica anche la scelta dell’asse della nostra azione politica urgente. Di fronte: all’emergenza nazionale della espulsione dal lavoro delle donne; all’emergenza di superare l’alternativa maternità lavoro a cui si trovano di fronte le giovani donne e che si è acuita in questi mesi; all’emergenza della povertà delle donne sole e delle donne anziane; all’emergenza dei femminicidi”.