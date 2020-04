Roma, 29 apr. (Adnkronos) – ‘Immagina, istruzioni per l’uso”. È il titolo dell’editoriale con il quale Marco Furfaro, responsabile Comunicazione del Pd, lancia la nuova piattaforma web e social ‘Immagina’, online da oggi. “Siamo in un momento mai visto – si legge nell’editoriale di Furfaro -. Un momento in cui la politica deve gestire una delle situazioni più complicate della storia moderna. Ma è anche il momento in cui la politica non può rinunciare a sognare, creare, immaginare”.