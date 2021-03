Pd: ‘gender equity’ e (molto) unitaria, la ‘mappa’ della segreteria Letta**

Roma, 18 mar (Adnkronos) – Abbastanza giovane, anche se non giovanissima, perfettamente bilanciata tra uomini e donne, con il giusto mix tra novità e esperienza e, soprattutto, molto unitaria. La nuova segreteria del Pd nominata da Enrico Letta (manca solo la comunicazione alla Direzione) è stata costruita dal neo segretario dem con mano sapiente e in coerenza con le prime indicazioni date in Assemblea. Tutte le aree interne hanno subito espresso apprezzamento, un record in casa dem. Manca il fondamentale ruolo di coordinatore della segreteria, che dovrebbe andare a Marco Meloni e che dovrebbe essere ufficializzato più in avanti.