Pd, la prima piazza della Schlein “contro la destra estrema”

Roma, 10 nov. (askanews) – E’ il giorno della piazza per Elly Schlein, la prima da segretaria del Pd, l’esordio di quella campagna d’autunno lanciata per proseguire “l’estate di mobilitazione” e avviare la rincorsa al voto per le europee. La leader Pd prepara l’evento da due mesi, lo aveva annunciato già alla chiusura della festa dell’Unità a Ravenna e domani salirà sul palco di piazza del Popolo per lanciare la sfida alla “estrema destra che governa l’Italia”, come ha detto oggi al congresso del Pse in Spagna. Una piazza convocata sulle parole d’ordine del Pd di Schlein – giustizia sociale, giustizia ambientale, sanità, lavoro, pace – e che nelle intenzioni della segretaria democratica dovrà segnare un altro passo verso la costruzione “dell’alternativa”, cioè di un’alleanza che metta da parte i dispetti reciproci per strapparsi “lo zero virgola” e lavori invece unita come sul salario minimo.

Un lavoro non semplice, quello di tenere insieme gli alleati. Ci saranno M5s con Giuseppe Conte e Verdi-Sinistra con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, mentre si terrà lontano Carlo Calenda, pronto a fare battaglie insieme “sui contenuti”, ma convinto anche che “non funzioni andare in piazza di continuo”. Lo stesso Conte, peraltro, tiene a precisare che la sua presenza non significa siglare un’alleanza, “l’alternativa va costruita su singoli progetti concreti, attraverso un confronto che sia rispettoso della dignità e autonomia di ciascuno”.

Distinguo che non preoccupano più di tanto la Schlein, la segretaria Pd si è armata di pazienza, perché sa che la corsa per le europee spingerà inevitabilmente ad una competizione tra opposizioni. L’importante, è la sua convinzione, è fare ogni volta un passo in più verso la costruzione di un’alternativa.

Anche oggi, al congresso Pse di Malaga, ha spiegato: “Domani a Roma terremo una grande manifestazione, sulla giustizia sociale, sulla pace, sulla giustizia climatica. Noi insistiamo per garantire accesso alla sanità pubblica, loro stanno tagliando le risorse per la sanità” e il risultato è che “i ricchi si rivolgono al privato, ma i poveri rinunciano a curarsi”. E poi: “Insistiamo per un salario minimo in Italia. Ci battiamo per la scuola, diritto alla casa, un green deal, l’accompagnamento della transizione ecologica. In Italia molti vi direbbero ‘la sinistra lavora solo per i diritti civili’. Non è vero, diritti civili e sociali sono strettamente connessi”. Soprattutto, ha aggiunto, “in Italia stiamo provando a combattere le risposte sbagliate di un governo di estrema destra che in solo un anno ha cominciato a mostrare la sua vera faccia colpendo i più poveri della nostra società”.

La guerra in Medio oriente sarà inevitabilmente l’altro grande tema del giorno e la Schlein è attentissima a mantenere quella “posizione equilibrata” che fin qui le è stata riconosciuta da tutto il partito. Niente bandiere con la stella di David o della Palestina – è stata la parola d’ordine – oltre a quelle del Pd dovranno esserci solo bandiere arcobaleno.

Per convogliare le persone in piazza sono stati organizzati 175 pullman, 7 treni speciali, e sono stati mobilitati 150 volontari. Si parte alle 14, ci sarà il saluto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e interverranno poi, tra gli altri, la neosindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, lo scrittore Maurizio De Giovanni, il giovane medico specializzando al Careggi di Firenze Lorenzo Cuccoli, la sindacalista che segue la vertenza delle operaie de La Perla Stefania Pisani, Mamadou Kouassi il mediatore senegalese attivista del Movimento migranti e rifugiati di Caserta che ha ispirato il film di Matteo Garrone “Io capitano”. Parlerà dal palco anche Paolo Berizzi, scrittore e giornalista, sotto scorta per minacce neo-fasciste e neo-naziste.

“Le persone che si alterneranno sul palco – ha precisato il Pd in una nota – saranno la voce del mondo del lavoro, della sanità pubblica, dell’associazionismo, della cultura e del nostro no all’autonomia differenziata. Diritti sociali e civili staranno insieme nell’alternanza delle voci. Si parlerà di clima e prenderà la parola chi è stato colpito dalle alluvioni in questi mesi. Si darà voce alla battaglia degli studenti e delle studentesse per il diritto allo studio e per la salute mentale. Casa, scuola pubblica, politiche per le persone con disabilità, sud, migranti e convivenza, lotta alle mafie sono alcuni dei temi che verranno rilanciati dal palco”.

La manifestazione sarà conclusa dagli interventi del presidente Pd Stefano Bonaccini e, quindi, da quello della segretaria Schlein. Il palco – viene precisato – sarà totalmente accessibile, senza barriere architettoniche e la piazza avrà uno spazio allestito per le bambine e i bambini mentre gli interventi dal palco saranno tradotti anche in Lis. Infine, in piazza verranno raccolte anche le firme per il salario minimo e sarà possibile tesserarsi al Pd.