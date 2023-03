Pd, Schlein: Basta conflitti interni, costruiamo un’alternativa alle destre (LIVE)

“Bisogna avere cura della relazione umana ancor prima di quella politica. Abbiamo bisogno di porre definitivamente fine alle conflittualità interne che ci sottraggono energie preziose, per costruire invece un’alternativa alle destre che governano questo Paese”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, all’assemblea del Pd, in corso al Centro congressi la Nuvola, a Roma.

“Non vogliamo più vedere irregolarità sui tesseramenti, abbiamo dei mali da estirpare, non vogliamo più vedere capibastone e cacicchi vari. Su questo dovremo lavorare tanto insieme, ne va della credibilità del Pd, su cui non sono disposta a cedere di un millimetro” ha aggiunto.

“Da oggi per me chi ha votato chi non conta niente. Lo dico seriamente. Sarò la segretaria di tutti e di tutte – ha assicurato – Questo è l’impegno che mi prendo. Anche di chi non mi ha sostenuta. Vorrei costruire una leadership che non abbia paura di circondarsi delle persone più competenti, non quelle più fedeli”.

Letta a Schlein: Guidaci uniti senza negoziare con correnti

“Una delle cose che il nostro popolo ti ha chiesto è di guidarci, portarci avanti uniti. Soprattutto, la comunità dei democratici e delle democratiche ti ha chiesto di fare le scelte che devi fare, senza andare a negoziare e trattare con nessuna corrente, con chi ti dice cosa devi fare. La forza dell’investitura e della legittimazione che hai, usala fino in fondo”. Così l’ex segretario del Pd Enrico Letta si è rivolto a Elly Schlein, concludendo il suo intervento all’assemblea nazionale del partito.