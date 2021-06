Pd: Letta, ‘con Agorà democrazia partecipativa, idee diverranno concretezza’

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Farò un incontro questo pomeriggio con i cinquemila segretari regionali per raccontare come saranno costruite le Agora’ democratiche”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Immagina rispondendo a una domanda su le Agorà che partiranno a breve. Uno strumento, spiega, di “democrazia partecipativa che non è democrazia diretta, che non ci appartiene, per rendere più forte e sostanziale la nostra democrazia rappresentativa”.