Pd: Letta, ‘festa di risveglio e rinascita, uniti per ricostruzione Paese’**

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Tornare a vivere la politica, a incontrarsi, a discutere delle idee per far ripartire il Paese: mai forse come in questa edizione la Festa dell’Unita nazionale si ricollega alle sue origini ideali, storiche. È poco noto infatti che le prime, di Feste dell’Unità, nacquero nell’immediato secondo dopoguerra proprio a scandire un ritorno alla socialità e alla partecipazione politica, entrambe mortificate negli anni del conflitto e nella lunga stagione della dittatura fascista. Un risveglio e una rinascita, dunque”. Così il segretario dem Enrico Letta in un messaggio che accompagna il programma della Festa nazionale de l’Unità al via il 26 agosto a Bologna.