Pd: Letta, ‘ricostruiamo con partecipazione e apertura’, al via tesseramento 2021

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – Prende il via oggi, e durerà fino al 31 dicembre, il tesseramento al Partito democratico. Sarà possibile iscriversi on line sulla piattaforma https://tesseramento.partitodemocratico.it/ e nei 5300 circoli in tutta Italia. E’ stato attivato anche un indirizzo email dedicato tesseramento2021@partitodemocratico.it al quale chiedere informazioni e segnalare disponibilità a partecipare. Per questa campagna anche Ellekappa ha realizzato e donato al Pd due vignette.