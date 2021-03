Pd: Letta sceglie i vice e prende in mano dossier Roma, resta nodo gruppi** (2)

(Adnkronos) – (Adnkronos) – In realtà, il tema di tutti i discorsi dei parlamentari dem è quello di una eventuale sostituzione dei capigruppo. Stamattina l’Assemblea di palazzo Madama si è riunita: via libera al Bilancio, nessun intervento, nessun accenno al tema. “Almeno uno dei due capigruppo donna ci vorrà”, ha detto la senatrice Monica Cirinnà a ‘Un giorno da pecora’ facendo i nomi di Laura Boldrini alla Camera e Roberta Pinotti al Senato. In Parlamento le voci si rincorrono, la Pinotti e Valeria Fedeli sono i nomi che circolano per palazzo Madama. Debora Serracchiani, Alessia Morani, Paola De Micheli e Marianna Madia alla Camera. Ma per quello che riguarda i gruppi, trattandosi di cariche elettive, è chiaro che ogni decisione va verificata.