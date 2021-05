Roma, 15 mag (Adnkronos) – “Entriamo in un mondo nuovo, abbiamo bisogno di una bussola, di punti cardinali. Sappiamo che tutto è possibile, che i cambiamenti sono radicali e che ci sono grandi opportunità. Abbiamo bisogno di un pensiero per agire in un mondo nuovo che non può essere quello del passato”. Lo ha detto Enrico Letta introducendo la lectio di Jean-Paul Fitoussi al corso di politica ‘Il mondo dopo’ sul tema ‘la società e l’economia italiana alla prova del rilancio’.