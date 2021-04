Pd: Letta, ‘voglio trasformarlo, iscritti votino, questo taglia correnti’**

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Non sono qui per vivacchiare, voglio trasformare il Pd e la democrazia italiana. Sarò ambizioso? No” perchè “dobbiamo entrare in un discorso globale sul futuro della democrazia”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta. Citando il voto on line del Parlamento Ue causa Covid, osserva: “Io vorrei un partito che usi il digitale per essere più democratico, per far votare gli iscritti sulle questioni principali. Questa sarebbe una rivoluzione e questo, sì, taglia le correnti”.